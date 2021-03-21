Баширов подчеркнул, что культурная связь славянских народов очень крепкая. Прежде всего, у многих граждан Украины и Белоруссии есть родственники в России, и наоборот.
«И эти люди не ссорятся, они, может, редко могут друг к другу приезжать, но эти связи поддерживаются русским языком, религиозными организациями. Я уже молчу о том, что для людей, которые занимаются поп-культурой, вообще границ нет — они свободно ездят по всем трем государствам и выступают свободно», — сказал он.
При этом политическая, экономическая и военная элита Украины поставлена под контроль США, отметил он. Однако шаг за шагом внешнее управление будет разрушаться, США потеряют интерес к Украине через пять-семь лет, заключил Баширов.
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