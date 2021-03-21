Очевидно, что РФ и США не готовы идти на уступки и проблем в их отношениях будет еще много. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал венгерский политолог Ласло Кемени

«В Америке — в политической жизни — этих навозных куч действительно навалом. И они хотят их свалить на кого-то, особенно на Россию», — заявил Кемени.

Он предположил, что Байден готовится к своему выступлению по случаю ста дней на посту президента США, но ему нечего сказать. Акопов сказал, что наделал Байден своим заявлением © AP, Matt Slocum

«Навозная куча» остаётся на месте — то есть не решаются ни внутренние, ни внешние проблемы США, а сам Байден как президент несостоятелен, заключил Кемени.

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В недавнем интервью Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также он заявил, что Путин «ответит за вмешательство» в выборы в США. Со своей стороны Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и призвал его к открытой публичной дискуссии.

Байден заявил, что «в какой-то момент» готов поговорить с российским президентом.