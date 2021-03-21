Сейчас Россия не сможет вмешиваться в конфликт в Донбассе своими военными инструментами напрямую, но в случае масштабного наступления на республики она вмешается. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Политолог добавил, что это приведет к поражению украинской армии и, возможно, к заключению новых соглашений вместо Минских.

Однако в случае военной агрессии Киева ответная операция будет зависеть от множества конкретных условий, которые заранее не известны, отметил он. Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Но я бы предположил, что было бы логичнее идти не до Киева, а до Одессы, до Днепропетровска и до конца всей территории Новороссии. Ну или хотя бы до Мариуполя. Логичнее было бы расширить сферу влияния Донецкой и Луганской народных республик с целью хотя бы отодвинуть от них военную угрозу со стороны Киева», — сказал Безпалько.

Он пояснил это тем, что население юго-восточных областей (исторической Новороссии) все равно остается русским, тяготеет к России и подвергается дискриминации со стороны Киева.

По мнению Безпалько, пока от повторения карабахского или хорватского сценария украинская армия будет воздерживаться, но будет продолжать или даже наращивать обстрелы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.