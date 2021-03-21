Украина пытается вернуть в Донбассе свои территории, а не захватить их. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экс-советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо

Сивохо выразил надежду на продолжение переговорного процесса, несмотря на то, что на Украине опять накалился градус ненависти и неприятия любых компромиссов. «И этим каналом вы пытаетесь вернуть Донбасс?»: украинцы высмеяли тв-шоу пресс-секретаря Зеленского © Юлия Мендель/Фейсбук

«Мы всё равно остаёмся оптимистами, ведь не только мы, но и официальный Кремль считает территории за линией соприкосновения частью Украины», — заявил он.

Поэтому, по мнению Сивохо, рано или поздно Донбасс вернётся на Украину, а Украина на Донбасс.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.