Сивохо выразил надежду на продолжение переговорного процесса, несмотря на то, что на Украине опять накалился градус ненависти и неприятия любых компромиссов.
«Мы всё равно остаёмся оптимистами, ведь не только мы, но и официальный Кремль считает территории за линией соприкосновения частью Украины», — заявил он.
Поэтому, по мнению Сивохо, рано или поздно Донбасс вернётся на Украину, а Украина на Донбасс.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.