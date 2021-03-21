Дизельное топливо перед посевной на Украине может подорожать на 50%, рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью Украина.ру 19 марта

После ввода Киевом санкций против нефтепровода ПрикарпатЗападТранс «Роснефть» остановила продажи Украине нефтепродуктов, прокачивавшихся по данному трубопроводу, в том числе дизельного топлива.

«Есть опасность, что перед посевной может сильно подорожать дизтопливо. Оно всегда дорожает, но есть риск, что в этом году ситуация может особенно ухудшиться: цена на дизельное топливо может подняться на 50%», — сказал Охрименко.

Дорогая нефть и дорогой доллар: как повлияет победа Байдена на украинскую экономику © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Интервью Охрименко можно прочитать на нашем сайте.

16 марта компания Proton Energy Group SA, эксклюзивный трейдер «Роснефти», остановила продажи нефтепродуктов Украине, в том числе дизельного топлива. Как пояснили в компании, на решение трейдера повлияли блокировка работы сети АЗС Glusco и февральский арест украинскими властями технологического объёма дизтоплива в трубопроводе, который принадлежит компании.