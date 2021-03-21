После ввода Киевом санкций против нефтепровода ПрикарпатЗападТранс «Роснефть» остановила продажи Украине нефтепродуктов, прокачивавшихся по данному трубопроводу, в том числе дизельного топлива.
«Есть опасность, что перед посевной может сильно подорожать дизтопливо. Оно всегда дорожает, но есть риск, что в этом году ситуация может особенно ухудшиться: цена на дизельное топливо может подняться на 50%», — сказал Охрименко.
Он отметил, что подорожание топлива приведет к подорожанию зерна, так как дизтопливо играет большую роль в формировании цен на зерновые.
Интервью Охрименко можно прочитать на нашем сайте.
16 марта компания Proton Energy Group SA, эксклюзивный трейдер «Роснефти», остановила продажи нефтепродуктов Украине, в том числе дизельного топлива. Как пояснили в компании, на решение трейдера повлияли блокировка работы сети АЗС Glusco и февральский арест украинскими властями технологического объёма дизтоплива в трубопроводе, который принадлежит компании.