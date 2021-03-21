Санкции против трубопровода ПрикарпатЗападТранс, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским, более всего выгодны предпринимателю Игорю Коломойскому, рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью Украина.ру 19 марта

После ввода санкций «Роснефть» остановила продажи Украине нефтепродуктов, прокачивавшихся по данному трубопроводу, в том числе дизельного топлива.

«У нас на рынке есть несколько игроков, и, как я понимаю, это действительно подарок для компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским», — сказал Охрименко.

Первый пошел: большая охота на Коломойского

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16 марта компания Proton Energy Group SA, эксклюзивный трейдер «Роснефти», остановила продажи нефтепродуктов Украине, в том числе дизельного топлива.

Как пояснили в компании, на решение трейдера повлияли блокировка работы сети АЗС Glusco и февральский арест украинскими властями технологического объёма дизтоплива в трубопроводе, который принадлежит компании.