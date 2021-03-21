После ввода санкций «Роснефть» остановила продажи Украине нефтепродуктов, прокачивавшихся по данному трубопроводу, в том числе дизельного топлива.
«У нас на рынке есть несколько игроков, и, как я понимаю, это действительно подарок для компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским», — сказал Охрименко.
Он пояснил, что Коломойскому принадлежит крупный нефтеперерабатывающий завод «Кременчугский НПЗ», и благодаря сокращению поставок из РФ он поднимет цены на свою продукцию.
Интервью Охрименко можно прочитать на нашем сайте.
16 марта компания Proton Energy Group SA, эксклюзивный трейдер «Роснефти», остановила продажи нефтепродуктов Украине, в том числе дизельного топлива.
Как пояснили в компании, на решение трейдера повлияли блокировка работы сети АЗС Glusco и февральский арест украинскими властями технологического объёма дизтоплива в трубопроводе, который принадлежит компании.