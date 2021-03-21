Украинская певица Джамала приняла участие в программе «Слава+», где рассказала ведущему Славе Демину, обращалась ли она к пластическому хирургу и призналась, что муж может наложить вето почти на любое ее решение. Эфир передачи появился в YouTube 18 марта

Украинская бывшая Тимати ждет ребенка от фитнес-тренера © Алекса/Инстаграм

«Я ничего пока не меняла, не знаю, придет ли это время. Я не знаю, что будет дальше, как я буду меняться и что мне захочется сделать. Но я не против, что женщина умеет очень красиво взрослеть. Мы все видим, какая крутая Дженнифер Лопес. Все хотят быть такими», — сказала она.

Но вполне возможно, оговорилась певица, что ее супруг, ресторатор Сеит-Бекир Сулейманов будет против. По словам артистки, он главный в их семье и, хотя прямо жене ничего не запрещает, но «есть вещи которые для него, как для мусульманина, не приемлемы».

В частности, супруг выступал против ее участия в проекте «Танцы со звездами» из-за излишне откровенных нарядов участников проекта, в которых бы нужно было выступать и его жене

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Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было «Крым наш».