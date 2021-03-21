Джамала утверждает, что ее тела пока не касался скальпель пластического хирурга, но такой возможности она не исключает. Причем скрывать факт операции, когда ее сделает, она не намерена.
«Я ничего пока не меняла, не знаю, придет ли это время. Я не знаю, что будет дальше, как я буду меняться и что мне захочется сделать. Но я не против, что женщина умеет очень красиво взрослеть. Мы все видим, какая крутая Дженнифер Лопес. Все хотят быть такими», — сказала она.
Но вполне возможно, оговорилась певица, что ее супруг, ресторатор Сеит-Бекир Сулейманов будет против. По словам артистки, он главный в их семье и, хотя прямо жене ничего не запрещает, но «есть вещи которые для него, как для мусульманина, не приемлемы».
В частности, супруг выступал против ее участия в проекте «Танцы со звездами» из-за излишне откровенных нарядов участников проекта, в которых бы нужно было выступать и его жене
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Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.
Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было «Крым наш».