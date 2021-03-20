Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей ввести «экономический паспорт» для украинцев, который даст возможность рожденным в стране детям получать образование на родине бесплатно. Его слова прозвучали в видеообращении, обнародованном вечером 19 февраля на сайте главы государства

Госзаказ на рабов. Про украинское «образование» © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«С этим паспортом все рожденные в Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», — рассказал Зеленский.

По его словам, вскоре украинская власть представит механизм воплощения в жизнь этой инициативы.