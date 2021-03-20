После отделения от СССР на Украине постепенно уничтожали бесплатное образование, количество бюджетных мест в вузах и техникумах постоянно сокращается.
«С этим паспортом все рожденные в Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», — рассказал Зеленский.
По его словам, вскоре украинская власть представит механизм воплощения в жизнь этой инициативы.