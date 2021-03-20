Байден ранее назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и заявил, что глава российского государства «ответит» за «вмешательство в американские выборы».
«Активисты приковали себя к ограде сквера напротив резиденции с требованием принести извинения Путину и россиянам», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что гвардейцы отнесли в посольство письмо со своими требованиями.
Путин уже прокомментировал слова Байдена, отправив ему пожелания здоровья и подчеркнув, что оценивая других людей зачастую люди все равно что смотрят в зеркало.
Президент России также предложил Байдену провести теледебаты, однако в администрации последнего это не нашло отклика.