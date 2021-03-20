Представители ополчения «Гвардия Захара Прилепина» провели акцию протеста у резиденции американского посла в Москве против оскорбительных высказываний президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина, сообщает РИА Новости 20 марта

Байден ранее назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и заявил, что глава российского государства «ответит» за «вмешательство в американские выборы».

«Активисты приковали себя к ограде сквера напротив резиденции с требованием принести извинения Путину и россиянам», — говорится в сообщении.

Назад дороги нет. Как слова Байдена о Путине изменят мир © REUTERS, Carlos Barria

Путин уже прокомментировал слова Байдена, отправив ему пожелания здоровья и подчеркнув, что оценивая других людей зачастую люди все равно что смотрят в зеркало.

Президент России также предложил Байдену провести теледебаты, однако в администрации последнего это не нашло отклика.