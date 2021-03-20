Шевченковский райсуд Киева арестовал 49,99% акций ПАО «Донецкоблгаз», сообщила Служба безопасности Украины 20 марта

О возможной национализации «Донецкоблагаза» ранее заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ», — утверждает СБУ.

СБУ и МВД в борьбе за наследство Зеленского © из открытых источников

Как отмечал экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру, сейчас на Украине проходит передел собственности под лозунгами борьбы с Россией.

Ранее было отчуждено предприятие «Мотор Сич», из-за чего его китайские инвесторы подали иски на общую сумму $3,6 млрд, и испортились отношения между Киевом и Пекином.

Кроме того, санкции коснулись трубопровода ПрикарпатЗападТранс, вследствие чего «Роснефть» перестала поставлять нефтепродукты на Украину.

Это привело к переделу украинского рынка топлива в пользу предпринимателя Игоря Коломойского, который владеет крупным нефтеперерабатывающим заводом на Украине.

Также под угрозой отчуждения оказалась крупная сеть автомобильных заправок Glusko. Украинские СМИ связывают ее с оппозиционером Виктором Медведчуком, против которого Зеленский ввел санкции.

Сам Медведчук отрицает связи с Glusko.