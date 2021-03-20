Уже два человека умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca, причина смерти — тяжелое нарушение свертываемости крови. В ряде стран его использование приостановили.

Теперь же ученые обнаружили, что вакцина AstraZeneca может вызвать аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование кровяных сгустков, что может объяснять тромбоэмболические осложнения у вакцинированных.

«Мы полагаем, что наиболее вероятная гипотеза заключается в том, что эта конкретная вакцина вызывает редкую аутоиммунную реакцию, из-за которой появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами», — рассказал доктор Роберт Кламрот, заместитель председателя германского Общества исследования тромбоза и гемостаза.

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© REUTERS, Irakli Gedenidze
При этом он подчеркнул, что конкретный механизм этого процесса, возникающего при использовании вакцины AstraZeneca, еще не исследован.

Итоги исследования ученых пока не опубликованы, однако их результаты уже предоставлены для публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet.