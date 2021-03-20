Исследователи в Норвегии и Германии независимо друг от друга установили, как британско-шведская вакцина компании AstraZeneca провоцирует тромбоэмболические осложнения у привившихся, сообщила американская газета The Wall Street Journal 19 марта

Уже два человека умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca, причина смерти — тяжелое нарушение свертываемости крови. В ряде стран его использование приостановили.

Теперь же ученые обнаружили, что вакцина AstraZeneca может вызвать аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование кровяных сгустков, что может объяснять тромбоэмболические осложнения у вакцинированных.

«Мы полагаем, что наиболее вероятная гипотеза заключается в том, что эта конкретная вакцина вызывает редкую аутоиммунную реакцию, из-за которой появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами», — рассказал доктор Роберт Кламрот, заместитель председателя германского Общества исследования тромбоза и гемостаза.

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Итоги исследования ученых пока не опубликованы, однако их результаты уже предоставлены для публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet.