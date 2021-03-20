Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отправил письма представителям Парижа, Берлина и Киева с предложениями по изменению работы в «нормандском формате», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации

Как уточняется, в письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата». Козак отмечает, что одной из причин отсутствия результатов переговоров в «нормандском формате» является ненадлежащая их организация.

«Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», — пишет автор.

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В указанном проекте документа отмечается, что Москва, Берлин и Париж приняли к сведению, что Киев отказался выполнять обязательства в части прекращения огня в Донбассе.

Личная встреча политсоветников лидеров стран «нормандского формата» состоялась в январе в Берлине.