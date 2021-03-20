Российский юморист Максим Галкин опубликовал видео, на котором их с Аллой Пугачевой сын Гарри Галкин разговаривает с дедушкой. Он пояснил, кто же этот дедушка, в Instagram 19 марта

Галкин записал, как его сын Гарри по телефону разговаривает с человеком, которого называет дедушкой. Однако родителей Максима Галкина и Аллы Пугачевой нет в живых. Галкин спел «Арлекино», а Пугачева и Орбакайте намекнули на что-то новое © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Ребенок оживленно обсуждает с «дедушкой» карантин из-за коронавируса и дезинфекцию общественных мест спиртом. Также он рассказал собеседнику о противогазе, который изобрел российский ученый. Кроме того, он поделился с ним секретами работы в программе для обработки видео.

Юморист пояснил, что старших родственников детям заменили близкие друзья семьи. Как рассказал Галкин, бабушку детям заменяла Галина Волчек, кроме того, с ними сдружилась живущая по соседству близкая подруга Пугачевой Алина Редель.

«У нас есть потрясающий дедушка — наш близкий друг, по совместительству гастрольный импрессарио для лучших эстрадных и классических артистов — Семён Могилевский. И хотя у него есть родные любимые внуки, он не меньше привязан к нашим детям», — написал Галкин.

Могилевский живет в Израиле, и из-за пандемии Гарри и Лиза давно с ним не виделись, поэтому они регулярно созваниваются, добавил он.