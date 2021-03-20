Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте целостного имущественного комплекса и 100% акций АО «Мотор Сич», сообщила пресс-служба СБУ 20 марта

Скандал вокруг национализации завода существенно подпортил отношения между Киевом и Пекином, инвесторы подали иски на $3,6 млрд.

«По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности», — говорится в сообщении СБУ.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

Как отмечал экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру, сейчас на Украине проходит передел собственности под лозунгами борьбы с Россией.

В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В январе президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия. МИД Китая ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.

Тем временем уже подавшая судебные иски на $3,6 млрд китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и международные инстанции.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.