С 20 марта вступил в силу запрет для иностранных граждан и компаний, а также лиц без гражданства на владение землей в большинстве районов Крыма. Об этом сообщает РИА Новости 20 марта

Соответствующий указ в марте 2020 года подписал президент РФ Владимир Путин. Полуостров включен в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут приобретать земельные участки. Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев | Перейти в фотобанк

Запрет коснулся 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым. Среди населенных пунктов, относительно которых указ вступил в силу — Евпатория, Керчь, Алушта, Феодосия, Ялта и Судак, а также 12 муниципальных образований Севастополя.

При этом ограничения на владение землей не введены в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

В течение года собственники имущества в Крыму, попавшего под действие указа, обязаны передать права собственности, иначе оно подлежит принудительной продаже. Стоимость имущества определит суд, ее возместят собственнику.