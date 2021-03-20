Власти Украины готовы взять на себя ответственность в случае побочных эффектов после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» 19 марта

По словам министра здравоохранения, на ближайших заседаниях Кабмина будет создан соответствующий фонд.

«Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации нанесенного ущерба. Ответственность берет правительство Украины», — сказал Степанов.

Он отметил, что требование компенсировать возможный вред выдвигают производители вакцин. Минздрав Украины отказался видеть проблемы с вакциной AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. В Минздраве сообщали о ряде «неблагоприятных событий», связанных с вакцинацией препаратом CoviShield, созданной по лицензии AstraZeneca.

По данным Минздрава, всего были вакцинированы 104 342 украинца. При этом две дозы прививки от коронавируса получил лишь один украинец.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13-й день после прививки вакциной AstraZeneca.