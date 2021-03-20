По словам министра здравоохранения, на ближайших заседаниях Кабмина будет создан соответствующий фонд.
«Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации нанесенного ущерба. Ответственность берет правительство Украины», — сказал Степанов.
Он отметил, что требование компенсировать возможный вред выдвигают производители вакцин.
Вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. В Минздраве сообщали о ряде «неблагоприятных событий», связанных с вакцинацией препаратом CoviShield, созданной по лицензии AstraZeneca.
По данным Минздрава, всего были вакцинированы 104 342 украинца. При этом две дозы прививки от коронавируса получил лишь один украинец.
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13-й день после прививки вакциной AstraZeneca.