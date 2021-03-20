Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказался о превосходстве Украины над Польшей. Об этом он заявил в эфире канала ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» 19 марта

Таким образом он ответил о перспективах вступления Украины в НАТО.

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине — так не будет. Другое дело, что мы тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам», — сказал глава МВД.

При этом Аваков не уточнил, чем именно, по его мнению, Украина лучше Польши.

Кроме того, Аваков прокомментировал заявление лидера США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Он выразил опасения, что слова Байдена могут вызвать «новую холодную войну».

«Но я переживаю насчет того, чтобы это не оказалось горячей войной для Украины, потому что президент России может разыграть очередную авантюру против нас», — заявил Аваков.

В начале марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал максимально ускорить процесс вступления Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, чтобы приблизиться к своей цели. 25 февраля Владимир Зеленский попросил План действий по членству у генсека НАТО.