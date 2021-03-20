Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия может самостоятельно закупить российскую вакцину «Спутник V», если Евросоюз в целом не начнет ее закупку. Об этом сообщает РИА Новости 20 марта

Канцлер ФРГ отметила, что это будет возможно после одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

«Я бы предпочла общеевропейские закупки. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем», — сказала Меркель.

Ранее в поддержку возможного заключения контракта на поставку российской вакцины также высказался министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

При этом Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» до одобрения регулятором. Власти Австрии призвали к скорейшему допуску российской вакцины «Спутник V» на рынок Евросоюза. Всё плохо: даже Запад уговаривает Украину закупить «Спутник V» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

На данный момент российскую вакцину одобрили для применения в 54 странах.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС. В марте Европейское агентство лекарственных средств начало проверку «Спутника V».