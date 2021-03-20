Канцлер ФРГ отметила, что это будет возможно после одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
«Я бы предпочла общеевропейские закупки. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем», — сказала Меркель.
Ранее в поддержку возможного заключения контракта на поставку российской вакцины также высказался министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
При этом Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» до одобрения регулятором. Власти Австрии призвали к скорейшему допуску российской вакцины «Спутник V» на рынок Евросоюза.
На данный момент российскую вакцину одобрили для применения в 54 странах.
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС. В марте Европейское агентство лекарственных средств начало проверку «Спутника V».