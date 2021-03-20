Президент США Джозеф Байден трижды споткнулся и один раз упал, пока поднимался по трапу самолета. Видео опубликовали в соцсетях и СМИ 19 марта

На видео Джозеф Байден, хотя и держится за перила, дважды спотыкается, но удерживается на ногах. Однако, оступившись в третий раз, падает.

Затем Байден самостоятельно поднялся до верха трапа и смог зайти в самолет. На самолете президент США отправился в штат Джорджия. Байден вывел отношения с РФ на самый низкий уровень со времен холодной войны — Корнилов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Это не первый инцидент, вызывающий опасения за состояние здоровья Байдена. Недавно он не мог вспомнить название Пентагона и имя министра обороны страны.

Ранее Байден заявил, что «в какой-то момент» готов поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

В недавнем интервью Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также он заявил, что Путин «ответит за вмешательство» в выборы в США. Со своей стороны Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и призвал его к открытой публичной дискуссии.