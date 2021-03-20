Президент США Джо Байден прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина провести дискуссию, передает РИА Новости 20 марта

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — заявил Байден журналистам.

Затем, как передает агентство «Блумберг», Администрация президента США подтвердила готовность Байдена к встрече с российским президентом, «когда наступит подходящее время». Байден готовит санкции против Nord Stream 2 AG — Bloomberg © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Джозеф Байден будет готов встретиться с Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время, сообщили в АП.

Ранее в интервью Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также он заявил, что Путин «ответит за вмешательство» в выборы в США. Со своей стороны Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и призвал его к открытой публичной дискуссии в ближайшее время.

МИД России отозвал в Москву для консультаций посла в США Анатолия Антонова.