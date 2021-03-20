России в целях борьбы с террористической угрозой, которая исходит с территории Украины, следует использовать тактику Израиля, когда даже на стадии замышления каких-то неприятностей принимаются предупреждающие меры. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Россия должна равняться на Израиль в вопросе реагирования на террористические угрозы © Twitter, Александр Жилин

«Я не призываю бомбить Украину, никоим образом, но можно использовать другие рычаги и делать такие предупреждения, которые бы дошли даже до клоуна, что все очень серьезно и что, если, не дай бог, что-то произойдет — ответ будет сокрушительный. В свое время Путин, кстати, сделал такое заявление перед Олимпиадой. Он очень жестко сказал: если что-то, не дай бог, произойдет, пожалеете, что родились на свет. Это не цитата, конечно, но смысл такой. Поэтому в данном случае, мне думается, хорошо бы проводить такую политику», — считает специалист.

К сожалению, у значительной части граждан РФ отсутствует бдительность, а в условиях гибридной войны, которая ведется против России с территории не только Украины, но и других ее бывших союзников, нужно быть предельно внимательными и осторожными, подчеркнул Жилин.

И для того чтобы быть внимательными, но при этом не посеять панику, нужно использовать израильские методички, поскольку эта страна живет в условиях террористической угрозы с момента своего основания, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.