Ранее сотрудники ФСБ задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского радикального неонацистского сообщества «М.К.У». По версии следствия, подозреваемые нападали на граждан, снимали это на камеру телефона и затем выкладывали в интернет. Также было множество эпизодов, подтверждающих, что спецслужбы Украины проводят спецоперации на территории РФ, связанные с похищениями и убийствами людей.
«Я не призываю бомбить Украину, никоим образом, но можно использовать другие рычаги и делать такие предупреждения, которые бы дошли даже до клоуна, что все очень серьезно и что, если, не дай бог, что-то произойдет — ответ будет сокрушительный. В свое время Путин, кстати, сделал такое заявление перед Олимпиадой. Он очень жестко сказал: если что-то, не дай бог, произойдет, пожалеете, что родились на свет. Это не цитата, конечно, но смысл такой. Поэтому в данном случае, мне думается, хорошо бы проводить такую политику», — считает специалист.
К сожалению, у значительной части граждан РФ отсутствует бдительность, а в условиях гибридной войны, которая ведется против России с территории не только Украины, но и других ее бывших союзников, нужно быть предельно внимательными и осторожными, подчеркнул Жилин.
И для того чтобы быть внимательными, но при этом не посеять панику, нужно использовать израильские методички, поскольку эта страна живет в условиях террористической угрозы с момента своего основания, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.