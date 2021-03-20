В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
К тому же сейчас в украинском обществе очень сильны националистические настроения, силен миф о якобы многовековом угнетении со стороны России, и все это отравляет массовое сознание, мешая людям увидеть социальную правду о Майдане, подчеркнула эксперт.
«Поэтому возникает удивительное явление — думаю, это не только на Украине, но здесь я его явственно наблюдаю — это особая, полусознательная самоцензура. Я уверена, что они на самом деле все всё знают, включая гражданскую войну на Донбассе, знают об обстрелах мирного населения, о чистках и так далее. Они всё знают, но они всё равно поступают так, как поступают. Потому что им стыдно признаться, им больно признаться, им мешает ненависть и желание мстить пустоте», — констатировала Бильченко.
Собеседница издания не стала говорить о своем личном разочаровании, добавив, что в этом разочаровались все вместе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.