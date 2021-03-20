Даже если участвовавшие в Евромайдане украинские граждане жалеют об этом, они все равно в этом не признаются, потому что для них это будет означать кризис личности. Об этом рассказала участвовавшая в Майдане поэтесса и публицист Евгения Бильченко в интервью изданию Украина.ру

Евгения Бильченко: Ненависть к России мешает увидеть социальную правду о Майдане © Facebook, Евгения Бильченко

К тому же сейчас в украинском обществе очень сильны националистические настроения, силен миф о якобы многовековом угнетении со стороны России, и все это отравляет массовое сознание, мешая людям увидеть социальную правду о Майдане, подчеркнула эксперт.

«Поэтому возникает удивительное явление — думаю, это не только на Украине, но здесь я его явственно наблюдаю — это особая, полусознательная самоцензура. Я уверена, что они на самом деле все всё знают, включая гражданскую войну на Донбассе, знают об обстрелах мирного населения, о чистках и так далее. Они всё знают, но они всё равно поступают так, как поступают. Потому что им стыдно признаться, им больно признаться, им мешает ненависть и желание мстить пустоте», — констатировала Бильченко.

Собеседница издания не стала говорить о своем личном разочаровании, добавив, что в этом разочаровались все вместе.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.