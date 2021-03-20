С приходом к власти президента США Джо Байдена оживились настроения конфронтации с Россией и эскалации всех возможных проблем и ущерба, который может быть причинен России. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Константин Затулин

Ранее Россия отозвала посла в США для консультаций.

Однако, подчеркнул депутат, контакты между Россией и США не могут быть полностью прекращены. По его словам, они продолжатся на уровне рядовых сотрудников, советника-посланника и так далее. «На вес золота»: Порошенко поблагодарил Байдена за его выпад в адрес Путина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Не представляю себе, чтобы после всего сказанного президент Путин проявил бы инициативу и позвонил бы Байдену. Все-таки Прощеное воскресенье уже прошло», — сказал Затулин.

Заявление Байдена в адрес Путина можно трактовать по-разному, но это в любом случае не случайная оговорка, а сознательное обвинение, отметил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.