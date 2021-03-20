Ранее Россия отозвала посла в США для консультаций.
Однако, подчеркнул депутат, контакты между Россией и США не могут быть полностью прекращены. По его словам, они продолжатся на уровне рядовых сотрудников, советника-посланника и так далее.
«Не представляю себе, чтобы после всего сказанного президент Путин проявил бы инициативу и позвонил бы Байдену. Все-таки Прощеное воскресенье уже прошло», — сказал Затулин.
Заявление Байдена в адрес Путина можно трактовать по-разному, но это в любом случае не случайная оговорка, а сознательное обвинение, отметил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.