Ранее Россия отозвала посла в США для консультаций.

Однако, подчеркнул депутат, контакты между Россией и США не могут быть полностью прекращены. По его словам, они продолжатся на уровне рядовых сотрудников, советника-посланника и так далее.

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«Не представляю себе, чтобы после всего сказанного президент Путин проявил бы инициативу и позвонил бы Байдену. Все-таки Прощеное воскресенье уже прошло», — сказал Затулин.

Заявление Байдена в адрес Путина можно трактовать по-разному, но это в любом случае не случайная оговорка, а сознательное обвинение, отметил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.