Россия окончательно разочаруется в отношениях с США только тогда, когда фактически будет пройдена точка невозврата и начнутся активные действия экономического характера. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

«Россия окончательно разочаруется в отношениях с Соединенными Штатами только тогда, когда фактически будет пройдена какая-то точка невозврата и начнутся активные действия экономического характера, военного или еще какие-то. К тому времени, пока не заговорили пушки и не начали обрушиваться биржевые показатели, можно говорить о том, что точка невозврата не пройдена», — сказал эксперт.

Кость Бондаренко: Страны-гегемоны, вроде США и России, понимают необходимость поиска компромиссов © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому, уверен политолог, какой-то компромисс будет найден.

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