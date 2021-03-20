«Россия окончательно разочаруется в отношениях с Соединенными Штатами только тогда, когда фактически будет пройдена какая-то точка невозврата и начнутся активные действия экономического характера, военного или еще какие-то. К тому времени, пока не заговорили пушки и не начали обрушиваться биржевые показатели, можно говорить о том, что точка невозврата не пройдена», — сказал эксперт.
Он также отметил, что сейчас мир перестал быть монополярными и страны-гегемоны такие как Соединенные Штаты, Китай, Россия, чудесно понимают, что другого выхода, как поиск неких компромиссов, в этой ситуации нет.
Поэтому, уверен политолог, какой-то компромисс будет найден.
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