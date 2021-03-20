Каждый человек выходил на Майдан 2013-2014 годов по своим личным причинам. Какие-то общие мотивы, которые были бы едиными для всех, тогда было трудно найти. Об этом рассказала участвовавшая в Майдане поэтесса и публицист Евгения Бильченко в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина

Кого-то беспокоила социальная несправедливость, кого-то привлекала националистическая идея, у кого-то была личная травма, а кто-то вслед за всеми пошёл, повинуясь стадному чувству, указала эксперт.

«Первая волна искренно верующих была инициирована через прецедент со «зверским избиением» студентов, на который этически «повелись» многие, даже я. На радикальные русофобские возгласы, будь они заявлены массово и сразу, никто бы не вышел в таком количестве, а уже потом националистические призывы стали проявляться все жестче и жестче», — констатировала Бильченко.

Единых мотивов Майдана в то время точно не было, но организация всей этой многоцветности в некую интегральную платформу, как это принято при цветных революциях, была, заключили собеседница издания.

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