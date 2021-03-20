В окружении президента США есть две группы – «ястребы» и «голуби», взаимоотношения между которыми будут влиять на внешнюю политику Соединенных Штатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Кость Бондаренко: Страны-гегемоны, вроде США и России, понимают необходимость поиска компромиссов © РИА Новости, Нина Зотина

Он отметил, что эти взаимоотношения между «голубями» и «ястребами», баланс их сил или же приоритеты, которые будет диктовать та или иная группа, будут определять то, насколько жесткой у Соединенных Штатов будет риторика по отношению не только к России, но и к Китаю, к Ирану и прочим государствам.

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