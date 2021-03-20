«Дело в том, что в окружении Байдена сегодня есть две группы, как в любой команде: ястребы и голуби. Соответственно, ястребы сосредотачиваются в основном в окружении вице-президента Камалы Харрис, голуби сосредотачиваются вокруг госсекретаря [Энтони] Блинкена и нового шефа ЦРУ, назначенного только вчера, господина [Уильяма] Бернса», — сказал эксперт.
Он отметил, что эти взаимоотношения между «голубями» и «ястребами», баланс их сил или же приоритеты, которые будет диктовать та или иная группа, будут определять то, насколько жесткой у Соединенных Штатов будет риторика по отношению не только к России, но и к Китаю, к Ирану и прочим государствам.
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