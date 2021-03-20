По его мнению, отношениям США и РФ есть куда ухудшаться, поскольку в данной ситуации Россия отреагировала достаточно правильно. Кроме всего прочего были сделаны достаточно жесткие заявления, в частности, первый вице-спикер Андрей Турчак заявил, что что слова Байдена являются вызовом всей России и триумфом политического маразма.
Главное, считает эксперт, что не было симметричных ответов.
«Плюс ко всему Соединенные Штаты поспешили сделать заявление, что они считают, что есть стратегические вопросы, по которым они хотели бы сотрудничать с Россией, несмотря на то что Белый дом не принес ни извинений, ни опровержений. Так что я думаю, что говорить о том, что пройдена какая-то точка невозврата, будет преувеличением», — заключил Бондаренко.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского президента «убийцей». Он также заявил о том, что президент России должен заплатить за попытки вмешательства в американские выборы.