Говорить о том, что в отношениях России и США после заявления Джо Байдена пройдена точка невозврата, будет преувеличением, считает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, отношениям США и РФ есть куда ухудшаться, поскольку в данной ситуации Россия отреагировала достаточно правильно. Кроме всего прочего были сделаны достаточно жесткие заявления, в частности, первый вице-спикер Андрей Турчак заявил, что что слова Байдена являются вызовом всей России и триумфом политического маразма.

Кость Бондаренко: Страны-гегемоны, вроде США и России, понимают необходимость поиска компромиссов © РИА Новости, Нина Зотина

«Плюс ко всему Соединенные Штаты поспешили сделать заявление, что они считают, что есть стратегические вопросы, по которым они хотели бы сотрудничать с Россией, несмотря на то что Белый дом не принес ни извинений, ни опровержений. Так что я думаю, что говорить о том, что пройдена какая-то точка невозврата, будет преувеличением», — заключил Бондаренко.

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Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского президента «убийцей». Он также заявил о том, что президент России должен заплатить за попытки вмешательства в американские выборы.