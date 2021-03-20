Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку широких социальных слоев, потому что нельзя вечно обещать и ничего не делать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Атака Зеленского на Медведчука: политик готов продолжать борьбу и бежать не собирается © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Петр Порошенко.

Свою роль в том, что Зеленский стал копировать стиль и форму Порошенко, сыграли политтехнологи нынешнего президента Украины, которые убедили его в том, что нужно занять нишу, принадлежащую его предшественнику. При этом Порошенко с его высоким антирейтингом не считался серьезным конкурентом.

«Поэтому решили, что, если Зеленский сдвинется вправо и станет большим Порошенко, чем сам Порошенко, это позволит ему остановить падение рейтинга. Это большая иллюзия, потому что избиратель Порошенко — это во многом избиратель отчасти вождистского типа, который хочет вождя. А Зеленского они воспринимают как чуждого», — объяснил Алексей Якубин.

Сторонники Петра Порошенко могут одобрить закрытие телеканалов, санкции против Медведчука или Козака, но они все равно не будут поддерживать Зеленского. А вот своего избирателя президент Украины теряет в результате таких действий.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее власти Украины во внесудебном порядке приняли решение о запрете оппозиционных телеканалов и аресте активов лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, заподозрив их в «финансировании терроризма».