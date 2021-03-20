По словам политолога, ужесточая внутреннюю политику, Зеленский пытается отвести от себя обвинения в том, что он сотрудничает с Россией, что он «агент Кремля», то есть избежать западни, в которую угодил экс-президент США Дональд Трамп.
Кроме того, это попытка делать то, что должно нравиться или поддерживаться в США, в кругах, которые настроены на конфронтацию с Россией.
«Финальная мотивация — это "бей своих, чтобы чужие боялись". Таким образом, президент выбрал слабого оппонента в обществе, но очень яркого для того, чтобы дать месседж силы, что я сильный президент, все вопросы о будущем страны нужно решать со мной, а не с олигархами, внешними игроками и оппозиционными силами», — сказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее власти Украины во внесудебном порядке приняли решение о запрете оппозиционных телеканалов и аресте активов лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, заподозрив их в «финансировании терроризма».