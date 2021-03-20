Президент Владимир Зеленский пытается выбить правую карту из рук лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и убрать уличный фактор давления на нынешнюю власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Зеленский — Тимошенко: состоится ли коалиция на двоих © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua Дональд Трамп.

Кроме того, это попытка делать то, что должно нравиться или поддерживаться в США, в кругах, которые настроены на конфронтацию с Россией.

«Финальная мотивация — это "бей своих, чтобы чужие боялись". Таким образом, президент выбрал слабого оппонента в обществе, но очень яркого для того, чтобы дать месседж силы, что я сильный президент, все вопросы о будущем страны нужно решать со мной, а не с олигархами, внешними игроками и оппозиционными силами», — сказал политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее власти Украины во внесудебном порядке приняли решение о запрете оппозиционных телеканалов и аресте активов лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, заподозрив их в «финансировании терроризма».