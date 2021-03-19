В Одессе после тяжелой и продолжительной болезни умер известный краевед Олег Губарь, рассказали его родственники в соцсетях 19 марта

Олегу Губарю было 68 лет. Он долго и плодотворно работал в газетах «Одесский вестник», «Вечерняя Одесса», «Вестник региона», а также в журнале «Одесса».

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Был членом бюро историко-краеведческой секции «Одессика» Одесского Дома учёных, членом президиума Одесского отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

Также входил в состав историко-топонимической и парковой комиссий Одесского горисполкома, был почётным членом Всемирного клуба одесситов и Европейского интерклуба «Дом Де Рибаса».

Из-под его пера вышли множество книг и публикаций в журналах России, Украины, Израиля и Германии. В 2014 году был удостоен звания «Почетный гражданин Одессы» за заслуги перед городом.

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Очень переживал из-за того, что страну превращают в анти-Россию.

В одном из интервью сказал, что порой бывает ощущение, что одесситы живут в оккупации, однако то, как горожане собираются 9 Мая на Аллее Славы, чтобы вспомнить героев Великой Отечественной, или 2 мая на Куликовом поле почтить память погибших от рук сторонников Майдана в 2014 году, показывает, какая Одесса на самом деле.