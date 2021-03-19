Олегу Губарю было 68 лет. Он долго и плодотворно работал в газетах «Одесский вестник», «Вечерняя Одесса», «Вестник региона», а также в журнале «Одесса».
С 2000 года он выпускал одесский литературно-художественный, историко-краеведческий альманах «Дерибасовская — Ришельевская».
Был членом бюро историко-краеведческой секции «Одессика» Одесского Дома учёных, членом президиума Одесского отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры.
Также входил в состав историко-топонимической и парковой комиссий Одесского горисполкома, был почётным членом Всемирного клуба одесситов и Европейского интерклуба «Дом Де Рибаса».
Из-под его пера вышли множество книг и публикаций в журналах России, Украины, Израиля и Германии. В 2014 году был удостоен звания «Почетный гражданин Одессы» за заслуги перед городом.
Олег Губарь исследовал и знал множество историй, легенд и тайн Одессы. Выступал резко против украинизации любимого города, проводившейся властями Украины после Майдана.
Очень переживал из-за того, что страну превращают в анти-Россию.
В одном из интервью сказал, что порой бывает ощущение, что одесситы живут в оккупации, однако то, как горожане собираются 9 Мая на Аллее Славы, чтобы вспомнить героев Великой Отечественной, или 2 мая на Куликовом поле почтить память погибших от рук сторонников Майдана в 2014 году, показывает, какая Одесса на самом деле.