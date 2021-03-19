Как утверждается, суд проверял, нарушает ли права истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, потерей доступа к информационным программам, транслируемым этими телеканалами.

«Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований», — говорится в сообщении.

Сергей Слободчук о закрытии каналов: В политическом плане Зеленский умножен на ноль
Сергей Слободчук о закрытии каналов: В политическом плане Зеленский умножен на ноль
© пресс-служба президента Украины
Верховный суд Украины рассматривает еще 10 исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента о введении санкций против этих трех каналов.

Телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne из-за санкций прекратили свое вещание.

Их журналисты создали канал «Первый независимый», однако его работа была заблокирована украинскими спецслужбами через час после начала вещания. 