Кассационный административный суд Верховного суда отказался признать нарушающим права граждан указ президента Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, говорится в сообщении Верховного суда в Facebook 19 марта

Как утверждается, суд проверял, нарушает ли права истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, потерей доступа к информационным программам, транслируемым этими телеканалами.

«Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований», — говорится в сообщении.

Сергей Слободчук о закрытии каналов: В политическом плане Зеленский умножен на ноль © пресс-служба президента Украины

Телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne из-за санкций прекратили свое вещание.

Их журналисты создали канал «Первый независимый», однако его работа была заблокирована украинскими спецслужбами через час после начала вещания.