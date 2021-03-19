Как утверждается, суд проверял, нарушает ли права истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, потерей доступа к информационным программам, транслируемым этими телеканалами.
«Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований», — говорится в сообщении.
Верховный суд Украины рассматривает еще 10 исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента о введении санкций против этих трех каналов.
Телеканалы ZIK, 112 Украина и NewsOne из-за санкций прекратили свое вещание.
Их журналисты создали канал «Первый независимый», однако его работа была заблокирована украинскими спецслужбами через час после начала вещания.