Служба безопасности Украины 19 марта сообщила, что подозревает политического эксперта Михаила Шпира в посягательстве на территориальную целостность страны

В сообщении на сайте СБУ Шпира называют «пророссийским пропагандистом».

«Он публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официальному прекращению ее существования», — говорится в сообщении.

Политтехнолог Шпир: В Польше прекрасно осознают возможности западно-украинцев раскачивать любую лодку © Facebook, Михаил Шпир

СБУ также заявляет, что Шпир в качестве эксперта в эфире одного из украинских телеканалов, попавшего под санкции, неоднократно продвигал тезис о пребывании Украины под внешним управлением.

По версии СБУ, Шпир продвигает «систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа».

Михаил Шпир неоднократно был гостем издания Украина.ру, выступал в качестве эксперта в Youtube-трансляциях издания.