В сообщении на сайте СБУ Шпира называют «пророссийским пропагандистом».
«Он публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официальному прекращению ее существования», — говорится в сообщении.
Кроме того, по версии СБУ Шпир «выражал тезисы, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ».
СБУ также заявляет, что Шпир в качестве эксперта в эфире одного из украинских телеканалов, попавшего под санкции, неоднократно продвигал тезис о пребывании Украины под внешним управлением.
По версии СБУ, Шпир продвигает «систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа».
Михаил Шпир неоднократно был гостем издания Украина.ру, выступал в качестве эксперта в Youtube-трансляциях издания.