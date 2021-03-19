В сообщении на сайте СБУ Шпира называют «пророссийским пропагандистом».

«Он публично ставил под сомнение субъектность Украины и призвал к официальному прекращению ее существования», — говорится в сообщении.

Политтехнолог Шпир: В Польше прекрасно осознают возможности западно-украинцев раскачивать любую лодку
Политтехнолог Шпир: В Польше прекрасно осознают возможности западно-украинцев раскачивать любую лодку
© Facebook, Михаил Шпир
Кроме того, по версии СБУ Шпир «выражал тезисы, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ».

СБУ также заявляет, что Шпир в качестве эксперта в эфире одного из украинских телеканалов, попавшего под санкции, неоднократно продвигал тезис о пребывании Украины под внешним управлением.

По версии СБУ, Шпир продвигает «систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа». 

Михаил Шпир неоднократно был гостем издания Украина.ру, выступал в качестве эксперта в Youtube-трансляциях издания. 