Политик предложил сжигать ЛГБТ-подростков в печи. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Речь в посте, который он прокомментировал, была о том, что в школах Украины ЛГБТ-подростки подвержены насилию и травле.
«В печь их!» — написал депутат Киевского городского совета в комментариях к публикации, тем самым продемонстрировав свою позицию не только к школьникам, но и к ЛГБТ-сообществу в целом.
80% ЛГБТ-подростков в Украине не чувствуют себя в безопасности в школе. Об этом свидетельствуют результаты Национального исследования школьной среды в Украине, передает «Интерфакс-Украина».