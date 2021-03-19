Бывший депутат Киевсовета, руководитель управления молодежной политики партии «Свобода» Руслан Андрийко предложил сжигать ЛГБТ-подростков в печи. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

ЛГБТ против натуралов. Украинская полиция поставила эксперимент над курсантами военного вуза © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Речь в посте, который он прокомментировал, была о том, что в школах Украины ЛГБТ-подростки подвержены насилию и травле.

«В печь их!» — написал депутат Киевского городского совета в комментариях к публикации, тем самым продемонстрировав свою позицию не только к школьникам, но и к ЛГБТ-сообществу в целом.

80% ЛГБТ-подростков в Украине не чувствуют себя в безопасности в школе. Об этом свидетельствуют результаты Национального исследования школьной среды в Украине, передает «Интерфакс-Украина».