По словам эксперта, оскорбления Байдена в адрес российского президента связаны с тем, что у США нет какой-то четкой стратегии построения отношений с Россией.
«Эти высказывания оказались ненужными самой Америке. Байден ничего не добился. Он показал всему миру, что разговоры о его невменяемости небезосновательны», — сказал Акопов.
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Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского президента «убийцей». Он также заявил о том, что президент России должен заплатить за попытки вмешательства в американские выборы.