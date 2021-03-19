Джо Байден ничего не добился оскорбительными высказываниями в адрес Владимира Путина, а, наоборот, показал всем, что в его адекватности стоит сомневаться, сказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

Байден подталкивает Китай и Россию к более прочному союзу — Акопов © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Эти высказывания оказались ненужными самой Америке. Байден ничего не добился. Он показал всему миру, что разговоры о его невменяемости небезосновательны», — сказал Акопов.

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Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского президента «убийцей». Он также заявил о том, что президент России должен заплатить за попытки вмешательства в американские выборы.