Преподаватель украинского языка, писатель Александр Авраменко признался, что учил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который был старательным, но непостоянным учеником. Об этом педагог рассказал 18 марта в эфире программы «Гончаренко рулит» «5 канала»

Петра Порошенко.

«Мы закончили [заниматься], когда был стадион. Я тогда застрял на [улице] Вацлава Гавела, не смог приехать на последнее занятие, потому что надо было подготовить его. Но когда я его учил, мы года два готовились к этому, у нас не было системы. Это могло быть так: пять занятий провели, три месяца — ни одного занятия», — рассказал Авраменко.

Отсутствие регулярности — самая большая проблема в изучении любого языка, подчеркнул преподаватель, заявив, что Зеленский «более-менее выговорился» тогда, когда был вынужден ежедневно говорить на украинском, то есть уже на посту президента.

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Языковед заявил, что с Зеленским работать ему нравилось, и в процессе обучения он узнал некоторые подробности его жизни и привычки. Например, любимый десерт.

«Я же не так учу своих учеников — где подлежащее или сказуемое, а начинаю с того, какой ваш любимый десерт, чтобы человек заговорил. Он (Зеленский. — Ред.), например, для меня открыл десерт "Анна Павлова". Но мне он не понравился, слишком сладкий», — сказал Авраменко.

Десерт, о котором рассказал писатель, назван в честь Анны Павловой — русской артистки балета, примы-балерины Мариинского театра 1906-1913 годов и признанной одной из величайших балерин XX века.

Дебаты Зеленского и Порошенко состоялись 19 апреля 2019 года, по данным местных мониторинговых агентств, посмотрело их примерно 80% граждан страны.

Позже видеоагентство RUPTLY опубликовало данные, что видео на разных стриминговых платформах было просмотрено более пяти миллионов раз.