Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что на Украине от коронавируса прививают не качественной вакциной, а «физраствором». Об этом 19 марта он заявил с трибуны парламента на заседании, которое транслировал телеканал «Рада»

«Запомните, оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. А правда в том, что у власти нет вакцины. Несмотря на их попытку провести кампанию "видосиков" вакцинироваться физраствором, я твердо убежден, что мы не дадим им сейчас повод для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Закон бессмысленный», — заявил Порошенко.

Речь идет о законе, которым Рада снимает ответственность с производителей вакцин. Он заявил, что фракция поддержит его с условием доработки.

На Украине ситуация с коронавирусом ощутимо ухудшилась. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Киев и еще несколько городов ввели жесткие ограничения, не дожидаясь решения Кабинета министров. Эксперт объяснил медленную вакцинацию на Украине © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.