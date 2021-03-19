«Запомните, оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. А правда в том, что у власти нет вакцины. Несмотря на их попытку провести кампанию "видосиков" вакцинироваться физраствором, я твердо убежден, что мы не дадим им сейчас повод для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Закон бессмысленный», — заявил Порошенко.
Речь идет о законе, которым Рада снимает ответственность с производителей вакцин. Он заявил, что фракция поддержит его с условием доработки.
На Украине ситуация с коронавирусом ощутимо ухудшилась. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Киев и еще несколько городов ввели жесткие ограничения, не дожидаясь решения Кабинета министров.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.