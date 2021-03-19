В частности, Кабинету министров поручено в установленном порядке принять меры по созданию Национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности.
Речь идет об определении направлений деятельности фонда, органов его управления и их полномочий. Также необходимо формировать порядок уставного капитала, источников формирования средств фонда, использования прибыли, осуществления контроля за деятельностью фонда. Кроме того, нужно провести независимый аудит.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Зеленский постоянно призывает иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину. В частности, в декабре прошлого года Зеленский призвал послов за границей привлекать прямые иностранные инвестиции в страну.
По мнению Зеленского, многообещающими в контексте усиления сотрудничества являются страны Персидского залива — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар.