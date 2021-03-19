Во втором чтении законопроект поддержали 212 депутатов из 226 необходимых. Законопроект, в частности, предусматривал отмену сезонного перевода часов два раза в год.
На Украине хотят установить второй часовой пояс в национальной шкале координированного времени Украина UTC (UA) +2 — так называемое зимнее время.
Следующий перевод часов на летнее время (на час вперед) должен произойти 28 марта.
Согласно документу Украина может навсегда остаться на зимнем времени с разницей с Москвой в один час. В настоящее время в столице РФ на час больше, чем на Украине.
Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что документ также направлен на противодействие России. По его словам, «закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».