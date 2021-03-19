Верховная Рада отправила на доработку законопроект, который предусматривает отмену перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Трансляцию заседания парламента 19 марта вел телеканал «Рада»

Время застыло. Зачем Украина отказывается от перевода часов © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

На Украине хотят установить второй часовой пояс в национальной шкале координированного времени Украина UTC (UA) +2 — так называемое зимнее время.

Следующий перевод часов на летнее время (на час вперед) должен произойти 28 марта.

Согласно документу Украина может навсегда остаться на зимнем времени с разницей с Москвой в один час. В настоящее время в столице РФ на час больше, чем на Украине.

Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что документ также направлен на противодействие России. По его словам, «закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».