После обвинений Джо Байдена в сторону российского лидера стало понятно, что Америка поставила Россию на одну доску с Китаем во всех их проявлениях, сказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Россия и Китай — дружба домами в Лондоне, бизнесом — в Арктике и оружием — в космосе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Когда в прошлом году Байден назвал Си Цзиньпина разбойником, а в этом году назвал разбойником Путина, то это показывало, что они ставят Россию и Китай на одну доску не только в своих стратегиях, но и в риторике», — сказал Акопов.

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В течение последних 30 лет Россия и Китай постоянно работали над развитием двусторонних отношений, поэтому результат, который мы видим на сегодняшний день, — это хорошо налаженное партнерство и стратегическое взаимодействие.