По словам эксперта, для США очень сложно сделать так, чтобы Россия не сближалась с Китаем. А своим последним заявлением Байден только еще больше способствует укреплению российско-китайских отношений.
«Когда в прошлом году Байден назвал Си Цзиньпина разбойником, а в этом году назвал разбойником Путина, то это показывало, что они ставят Россию и Китай на одну доску не только в своих стратегиях, но и в риторике», — сказал Акопов.
Полностью интервью Петра Акопова можно почитать на нашем сайте.
В течение последних 30 лет Россия и Китай постоянно работали над развитием двусторонних отношений, поэтому результат, который мы видим на сегодняшний день, — это хорошо налаженное партнерство и стратегическое взаимодействие.