Политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

Константин Васильевич Симонов родился 1 сентября 1974 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).

Окончил отделение политологии философского и экономического факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат политических наук. Имеет степень магистра политологии Манчестерского университета.

С 2000 года работал старшим преподавателем, доцентом кафедр «Теоретическая политология» и «Философия политики и права» МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2003 году возглавил Центр политической конъюнктуры России.

В 2006 году основал и возглавил Фонд национальной энергетической безопасности.

С апреля 2014 года — первый проректор по внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве РФ. С мая 2016 года — первый проректор по международному сотрудничеству и внешним коммуникациям.

С 2015 года — колумнист российской деловой газеты «Ведомости».

Автор публикаций в отечественных и зарубежных СМИ по проблемам внутренней и внешней политики России, развитию энергетики и экономики, перспективам трансформации российского государства.

Автор «нефтегазовой» трилогии, в которую вошли книги «Русская нефть», «Энергетическая сверхдержава» и «Глобальная энергетическая война».

Соавтор учебника «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке».