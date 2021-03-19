Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила Евросоюзу выработать единую позицию по Крыму и Донбассу. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает агентство РИА Новости

Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины © president.gov.ua

«Германия является одним из ближайших партнеров Украины, и мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины. Нам было и остается важным, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины, придерживался этой позиции, вопреки всем скептикам, и делал все, чтобы это изменилось», — заявила Меркель.

Ранее канцлер также предлагала ЕС выработать единое отношение к России.