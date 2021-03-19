Верховная Рада отменила очередные пленарные заседания из-за жестких ограничений, которые ввел мэр Киева Виталий Кличко в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации. Трансляцию заседания парламента 19 марта вел телеканал «Рада»

Депутаты поддержали соответствующий проект постановления 298 голосами при 226 необходимых. В частности, с 29 марта по 2 апреля они будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях, депутатских группах.

Таксисты просят Зеленского о вакцинации против COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Евгения Кравчук отметила, что во время перерыва внеочередные пленарные заседания ВР могут и будут проводить.

На Украине ситуация с коронавирусом ощутимо ухудшилась. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Киев и еще несколько городов ввели жесткие ограничения, не дожидаясь решения Кабинета министров.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.