Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у хасидов, которые приедут на Украину праздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год), будут требовать справку о вакцинации. Об этом 19 марта говорится в сообщении пресс-службы МВД

Отмечается, что Аваков в телефонном разговоре предупредил своего коллегу — главу МВД Израиля Арье Дери о необходимости наличия вакцинации у паломников-хасидов.

«Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19», — отметил Аваков.

Министры обсудили возможность содействия Израиля, где успешно прошла кампания по вакцинации населения, в преодолении очередной волны заболеваний на Украине путем поставки партии вакцины. Таксисты просят Зеленского о вакцинации против COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В текущем году Рош ха-Шана состоится 6-8 сентября.

На Украине ситуация с коронавирусом ощутимо ухудшилась. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Киев и еще несколько городов ввели жесткие ограничения, не дожидаясь решения Кабинета министров.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.