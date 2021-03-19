Отмечается, что Аваков в телефонном разговоре предупредил своего коллегу — главу МВД Израиля Арье Дери о необходимости наличия вакцинации у паломников-хасидов.
«Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19», — отметил Аваков.
Министры обсудили возможность содействия Израиля, где успешно прошла кампания по вакцинации населения, в преодолении очередной волны заболеваний на Украине путем поставки партии вакцины.
В текущем году Рош ха-Шана состоится 6-8 сентября.
На Украине ситуация с коронавирусом ощутимо ухудшилась. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Киев и еще несколько городов ввели жесткие ограничения, не дожидаясь решения Кабинета министров.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.