Запад может снять санкции с Крымского полуострова, когда поймёт, что они бесполезны, сказал экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Двойные санкции бьют по развитию Крыма — депутат Белик © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В ближайшее время изменений не будет. В дальнейшем снятие каких-то санкций с Крыма возможно, но это произойдет, когда наши партнеры поймут, что давление бесполезно. Но в ближайшие годы Крым будет жить под санкциями», — сказал Алексей Зубец.

Он уточнил, что другие секторы экономики больше связаны с внутренним рынком, поэтому не стоит преувеличивать влияние санкций на Крым.

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Европейский союз впервые ввел антироссийские санкции после референдума 16 марта и воссоединения Крыма с РФ 18 марта.

Решение о «мерах давления на Россию» было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве.