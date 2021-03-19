Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сотрудничества Украины и Германии и призвал углублять партнерство. Об этом он сказал в видеообращении к участникам Четвертого украинско-немецкого бизнес-форума, передает сайт президента 19 марта

Прежде всего Зеленский поблагодарил Германию за сотрудничество в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Мы стремимся синхронизировать и интегрировать нашу экономику в хозяйственную систему Европейского союза. На этом пути особое значение имеет сотрудничество Украины с Германией — двигателем европейской интеграции», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Германией в сферах диджитализации и IT, энергетики и энергоэффективности, инфраструктуры и логистики, в аграрной и авиакосмической отраслях. «Северный поток – 2»: В Германии изучают варианты развития ситуации, а на Украине готовятся жить в условиях запуска газопровода

Также Зеленский подчеркнул, что приоритет Украины — привлечение иностранных инвестиций.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что по итогам 2020 года Германия заняла первое место среди торговых партнеров Украины в Европе и вошла в пятерку крупнейших иностранных инвесторов.