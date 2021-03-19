Президенту России Владимиру Путину не стоит подавать руку при встрече с американским лидером Джо Байденом, который, отказавшись от диалога с российским коллегой, поступил неуважительно. Об этом в комментарии РИА Новости 19 марта заявил доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко

«Отказ (от предложения поговорить. — Ред.) был оформлен в оскорбительной форме, потому что он исходил не от президента, а от Псаки, то есть Байден показал, что он не считает президента России равным себе партнером», — сказал Фененко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не знает о реакции США на предложение поговорить в прямом эфире с Путиным, а сама идея российского лидера состояла в том, чтобы не позволить «беспрецедентным» заявлениями Байдена окончательно нанести вред отношениям Москвы и Вашингтона.

После слов Байдена России нет смысла сдерживаться на украинском направлении — Корнилов © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Американцы к этому относятся совершенно иначе: в американской культуре силен только тот, кто симметрично отвечает; кто отвечает несимметрично, рассматривается в американской культуре как слабак, на которого следует продолжать давление. То есть американцы сделали вывод: раз Россия боится нанести ущерб отношениям, значит, нас боится, надо продолжать давление», — отметил эксперт.

Фененко считает, что Путину не стоит подавать руку Байдену при встрече на международных мероприятиях.

«Даже если Путин подаст руку Байдену, что это изменит? В принципе, ничего. С руководством Третьего рейха у нас были в тридцатые годы тоже вежливые и очень корректные отношения на всех международных встречах, это что-то изменило в наших отношениях? Абсолютно нет», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского президента «убийцей». Он также заявил о том, что президент России должен заплатить за попытки вмешательства в американские выборы.