На заседании комиссии обсуждали неудовлетворительное выполнение запросов ВСК, ранее направленных в правоохранительные органы.
«Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает», — предупредила Гришина.
На следующее заседание ВСК было решено пригласить руководителей Офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.
Гришина подчеркнула, что цель комиссии — исследовать «"вклад" каждого руководителя УЗ, наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведение до критического состояния».
Отмечалось, что за девять месяцев 2020 года убыток «Укрзализныци» составил 11,36 млрд грн (около 30 млрд рублей).
Ранее Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета администрации «Укрзализныци» уволил главу правления компании Владимира Жмака и возложил исполнение обязанностей на Ивана Юрика.