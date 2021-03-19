Через две недели сотрудники Укрзализныци намерены объявить забастовку. Об этом 18 марта написала в Facebook депутат от «Слуги народа», глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО «Укрзализныця» Юлия Гришина

На заседании комиссии обсуждали неудовлетворительное выполнение запросов ВСК, ранее направленных в правоохранительные органы.

«Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает», — предупредила Гришина.

«Укрзализныця» под пятой Сороса. По Ахметову и Саакашвили нанесли очередной удар © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Гришина подчеркнула, что цель комиссии — исследовать «"вклад" каждого руководителя УЗ, наблюдательного совета и возможных контрагентов в доведение до критического состояния».

Отмечалось, что за девять месяцев 2020 года убыток «Укрзализныци» составил 11,36 млрд грн (около 30 млрд рублей).

Ранее Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета администрации «Укрзализныци» уволил главу правления компании Владимира Жмака и возложил исполнение обязанностей на Ивана Юрика.