Выступая против олигархов, Владимир Зеленский может спровоцировать разрушение всей олигархической украинской системы и столкнуться с соответствующими последствиями, сказал директор украинского центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью Украина.ру

Как «богатеют» олигархи Украины © РИА Новости,

«Главная проблема в том, что у нас сформировалась олигархическая система экономики и олигархическая система государственного управления. Поэтому если вести серьезную войну на уничтожение хотя бы части олигархата, это будет означать разрушение системы», — сказал Павел Рудяков.

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Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что некоторое время назад олигархи незаконно присвоили государственные ресурсы, стратегические предприятия и Конституционный суд. Бывший комик обещает восстановление справедливости на Украине.

По его словам, действия в борьбе с олигархами уже предпринимаются. Глава украинского государства объявил, что поддерживает санкции США против олигарха и своего бывшего партнера Игоря Коломойского.

В действительности никаких реальных действий против олигархов принято не было.