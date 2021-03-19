Сама власть еще не знает, кто такие олигархи, заявляет эксперт. По его словам, США добиваются «раскулачивания» олигархов во всех странах, однако на Украине это может отразиться не самым лучшим образом.
«Главная проблема в том, что у нас сформировалась олигархическая система экономики и олигархическая система государственного управления. Поэтому если вести серьезную войну на уничтожение хотя бы части олигархата, это будет означать разрушение системы», — сказал Павел Рудяков.
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Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что некоторое время назад олигархи незаконно присвоили государственные ресурсы, стратегические предприятия и Конституционный суд. Бывший комик обещает восстановление справедливости на Украине.
По его словам, действия в борьбе с олигархами уже предпринимаются. Глава украинского государства объявил, что поддерживает санкции США против олигарха и своего бывшего партнера Игоря Коломойского.
В действительности никаких реальных действий против олигархов принято не было.