Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой и нескольких других сотрудников регулятора. Об этом 19 марта сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на документы Генпрокуратуры

Отмечается, что дело заведено против «участвовавших в расследовании и национализации "ПриватБанка" (Киев) в 2016 году по обвинению в государственной измене и растрате».

«Причиной обвинения является предоставление Нацбанком информации нанятым для расследования или помощи в национализации "ПриватБанка" компаниям, в частности судебно-медицинской Kroll Inc., консалтинговой фирмы AlixPartners и юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters», — говорится в сообщении. Первый пошел: большая охота на Коломойского

Ранее сообщалось, что правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров «ПриватБанка», крупнейшими из которых на тот момент были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию незаконной.