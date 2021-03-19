Отмечается, что дело заведено против «участвовавших в расследовании и национализации "ПриватБанка" (Киев) в 2016 году по обвинению в государственной измене и растрате».
«Причиной обвинения является предоставление Нацбанком информации нанятым для расследования или помощи в национализации "ПриватБанка" компаниям, в частности судебно-медицинской Kroll Inc., консалтинговой фирмы AlixPartners и юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров «ПриватБанка», крупнейшими из которых на тот момент были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию незаконной.