Политолог, автор издания Украина.ру Василий Стоякин в своей статье объяснил, почему лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко – плохой кандидат в премьер-министры для Владимира Зеленского

По словам автора, Тимошенко многого требует — это следствие и ее амбиций, и ее опыта, и серьезного отношения к договоренностям.

«Потому она наверняка захочет стать премьером. А Зеленский этого испугается — уж слишком весомая фигура. Тем более в условиях, когда доверять своей фракции вообще и главе парламента в частности он не может. Опять же Тимошенко, как и Зеленский, политик авторитарного типа. А двух авторитарных лидеров в одной стране быть не может», — пишет Стоякин.

«Брак по расчету»: Золотарев назвал министерства, которые Зеленский отдаст Тимошенко © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

«В-третьих, ей не очень доверяют на Западе. Уж слишком близка она была к [Владимиру] Путину в прошлом. И слишком неуправляема всегда. В условиях начавшейся уже новой холодной войны личные дела потенциальных партнеров по коалиции в Госдепе будут просматривать особенно тщательно (вы же не думаете, что такой серьёзный вопрос, как создание парламентской коалиции, может решаться в Киеве?)», — заключил автор.

Подробнее о положительных и отрицательных качествах Тимошенко читайте в статье на сайте Украина.ру