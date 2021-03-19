По словам автора, Тимошенко многого требует — это следствие и ее амбиций, и ее опыта, и серьезного отношения к договоренностям.
«Потому она наверняка захочет стать премьером. А Зеленский этого испугается — уж слишком весомая фигура. Тем более в условиях, когда доверять своей фракции вообще и главе парламента в частности он не может. Опять же Тимошенко, как и Зеленский, политик авторитарного типа. А двух авторитарных лидеров в одной стране быть не может», — пишет Стоякин.
Во-вторых, отметил эксперт, программа Тимошенко не совпадает с программой Зеленского в нескольких важнейших пунктах. В частности, она категорический противник продажи земли сельскохозяйственного назначения.
«В-третьих, ей не очень доверяют на Западе. Уж слишком близка она была к [Владимиру] Путину в прошлом. И слишком неуправляема всегда. В условиях начавшейся уже новой холодной войны личные дела потенциальных партнеров по коалиции в Госдепе будут просматривать особенно тщательно (вы же не думаете, что такой серьёзный вопрос, как создание парламентской коалиции, может решаться в Киеве?)», — заключил автор.
Подробнее о положительных и отрицательных качествах Тимошенко читайте в статье на сайте Украина.ру